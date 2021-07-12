伴隨大陸要求的新國家標準、共用經濟及產業升級助推，大陸電動兩輪車行業迎來快速成長，同時拉動電池技術、換電服務和電機輪胎等上下游的發展。統計大陸電動兩輪車產業市場規模已經達到全球第一，目前大陸國內市場保有量已超過3億，充電量達到每天1.3億次，每日出行頻率達7億次以上。

出行領域業內人士丁海洋指出，疫情爆發加速兩輪電動車行業發展，很多人儘量避免公車、地鐵等大眾運輸，轉而購買兩輪電動車。同時也早成為快遞、外賣從業者的重要生產工具，都將進一步推動兩輪電動車的市場增長。

方正證券預測，預計在2022年4月14日結束過渡期的新國家標準驅動下，5年新增換車需求合計將達5100萬輛，且共用電單車和即時配送新經濟也同步持續推動電動兩輪車的需求增長，面對這個千億元人民幣的市場，競爭者只增不減。

而伴隨電動自行車產銷量呈現高速增長態勢。根據《國際金融報》報導，過過往資料預測，未來10年大陸兩輪電動車的年產量會保持在4000萬輛以上。