上海復星醫藥昨日公告，將分別與台積電、鴻海與永齡基金會，以及裕利醫藥簽訂「銷售協議」，台積電、鴻海也宣布將捐出1000萬劑BNT疫苗。對此，國民黨主席江啟臣表示，這次企業採購疫苗相對政府公開透明，到現在政府仍不公開採購合約，還要挑人毛病，他說「若去年拋棄相關意識形態，今年大家不用那麼辛苦，政府不作為，還有臉在那邊說嘴，買到還要吹毛求疵！」

媒體報導，上海復星疫苗公告中使用「台灣地區疾病管制機構」，稱台灣是地區。江啟臣表示，根據媒體報導，大家都設法把政治敏感性降到最低，回到單純商業機制買賣，回溯去年初東洋採購疫苗，若政府願意拋棄相關意識形態，今年大家就不會那麼辛苦。

江啟臣說，不管如何能夠取得疫苗、買到疫苗，現在是最關鍵時候，與政府其他疫苗採購比起來，台積電、鴻海這次採購相對公開透明，他說「政府要不要也要公開內容，採購莫德納、AZ、covax等合約應該公開，給你的340億怎麼花的，應該公開採購合約」，現在民眾仍不知道自主採購到貨時間，到貨量又比國際捐贈少太多、慢太多，政府不出來說明還要挑人毛病，使要捐贈疫苗的民間力量感到很心寒。

「政府傲慢到這種地步，人民站出來幫政府的忙，解燃眉之急，人命關天時還要說風涼話，還要挑三揀四、說三道四、吹毛求疵，到底要怎樣」江啟臣表示，1000萬劑疫苗對台灣人民多重要，還要說風涼話，政府厲害就自己做啊，但還是買不到，搞老半天還是繞回原點，早知如此何必當初，6月18日郭董發出最後通牒，人家3周不到的時間買到疫苗，政府卻做不到，到底在幹什麼。

「疫情至今喪命700、800條人命，政府有出來道歉、誠懇悔過嗎？ 沒有都沒有」江啟臣說，蔡英文寧可發臉書悼念一條狗，不來悼念700多條人命，大家出錢出力、費盡九牛之力，避開所有擔心的政治問題買到疫苗，卻還要被嘴，政府到底在嘴什麼。