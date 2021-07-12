新莊警方在8小時後逮到44歲丁姓竊嫌，但他表示已全拿去還債，只能承諾會分期付款還款，警方依竊盜罪嫌將他移送偵辦。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市新莊區西盛街美容店老闆娘因疫情2個月沒了收入，向友人借3萬元暫渡難關，11日剛借來錢放在桌上竟不翼而飛，她調閱監視器畫面，鎖定1名平頭男子偷錢向警方報案；新莊警方在8小時後逮到44歲丁姓竊嫌，但他表示已全拿去還債，只能承諾會分期付款還款，警方依竊盜罪嫌將他移送偵辦。

新莊警分局光華派出所表示，美容美髮店位在新莊區西盛街巷弄內，因為疫情關係，店家生意不好，已經2個月沒收入，為了生活，11日下午向朋友借3萬元救急，沒想到剛借來的錢，從包包內擺在店內大廳桌上，竟然也能被偷。

監視器拍下，1名戴著口罩的中年平頭男子，先在店外透過玻璃查看，發現店內疑似空無一人，於是推開玻璃大門入屋，他發現左手邊有個包包，伸手迅速將包包內一綑紙鈔直接拿走，接著他又往裡面走了幾步，發現沒人後，趕緊悄悄離開，行竊過程不到30秒鐘。

新莊員警獲報，迅速調閱附近路口監視器，發現這名穿著灰衣、七分褲的竊嫌，一路步行往樹林方向逃逸，員警最後循線找到竊嫌所任職的工地，原來竊賊是名工地粗工。

11日晚間10時許，新莊警就到該竊嫌位在土城住處將他帶回警局偵辦，訊後，警方依竊盜罪嫌將他移送偵辦。44歲丁姓竊賊供稱，11日剛下班，原本要去新莊區買藥步行經過美容店時，發現店家沒鎖門，於是心生歪念入屋行竊，然而得手的3萬元已幫母親還債，他只承諾會分期付款，還給被害人。