百貨家電通路商集雅社（2937）在電商銷售增溫挹注下，6月營收2.03億元，相較去年同期仍成長9.46%；累計上半年1~6月營收14.09億元亦較去年成長13.34%，持續維持兩位數增長。

集雅社表示，雖然疫情導致實體門市消費動能減少，但由於即時集中電商通路應變得宜，所以整體業績依舊較去年提升；其中電商618檔期近年來銷售力道已近逼雙11與雙12購物節，成為業者年度指標性的活動，尤其今年遇到三級警戒，在民眾減少外出的狀況下，各電商業者更是加碼祭出吸睛優惠攬客，居家娛樂、視訊等相關產品皆成熱銷。

集雅社表示，三級警戒暫時改變消費者的購物習慣，在電商提前布局下，儘管實體門市人潮大幅銳減，但是在電商上的業績相對有起色，整個6月在各電商平台的銷售相較，比以往成長約三成。

集雅社所販售的商品多以家電類為主，有別其他同業還有販售NB、PC等產品，無法受惠WFH（在家工作）以及遠距課程，大幅拉抬營收，唯家電類產品仍屬剛性需求，消費者的購買行為只是遞延，而非消失；待解封後可望出現反彈力道，推動業績回溫。整體來看，集雅社今年仍有機會繳出比去年更亮眼的成績表現。