才剛卸下中華男籃執行教練位置的「籃球博士」鄭志龍，12日正式官方宣布接掌桃園領航猿兵符，這是龍哥自從2014年辭去SBL台灣大總教練之後，重新回到台灣籃壇執教，接下來就看龍哥能夠帶領領航猿打出怎樣的新氣象，但領航猿當前還是必須趕緊先解決「新台灣人」戴維斯的去留問題。

以下是領航猿新聞稿內容，「桃園領航猿除了球員陣容持續補強外，官方於今日(7/12)宣布球隊將由「籃球博士」鄭志龍擔任總教練，期待能融合老宏國的精神，打造出球隊新氣象。

鄭志龍執教經驗豐富，先在SBL擔任台灣大雲豹及台灣大總教練合計五個賽季外，後轉往中國發展，執教足跡更遍及CBA和WCBA。去年鄭志龍也加入中華隊教練團，協助訓練及出賽事宜，並在上月的亞洲盃資格賽第三階段擔任執行教練。

球員時期鄭志龍為中華職籃宏國象首代球星，而現執掌兵符帶領璞園體系旗下球隊，歷史傳承意味濃厚。鄭志龍提到，身為老宏國球員，返台後便期待能進入璞園體系執教，如今接下桃園領航猿總教練一職美夢成真，也是最好的歸屬。

桃園領航猿球隊總經理陳信安表示，自年輕時就視「龍哥」鄭志龍為偶像，非常興奮能夠和龍哥一起經營球隊，也相信未來在龍哥的帶領下，桃園領航猿將愈趨茁壯，並在新賽季領航高飛。」