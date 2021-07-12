美股三大指數上周五同創收盤新高，激勵台股多頭氣勢如虹，今日在權王台積電（2330）領軍大型電子權值股聯電（2303）、聯發科（2454）聯袂海點火，玻陶及鋼鐵等傳產股攜手喊衝，加以金融股齊力助攻，帶動指數一度慓悍大漲逾200點，再戰萬八關卡企圖心強烈。原本因7月13日起微解封可望受惠的健身器材概念股股價未獲鼓舞，僅力山（1515）挾6月營收創新高激勵強觸半年線，其餘包括喬山（1736）、岱宇（1598）及明躍（4151）同步走弱，表現相對大盤弱勢。

受到全球缺櫃及歐美港口壅塞的拖累，包括喬山（1736）、岱宇（1598）及明躍（4151）等三家健身器材廠出貨量均受到波及，6月合併營收增幅縮小，唯獨力山（1515）6月合併營收20.15億元、年增172.03％，創單月歷史新高，累計上半年合併營收90.23億元、年增173.68％，創同期新高，主因客戶銷售狀況好而增加採購量，同時公司提前出貨因應缺櫃與塞港等問題，因應第三、四季旺季來臨，將增線及增人加班生產，帶動今日股價放量彈漲近半根停板，一度攻克半年線，健身族群中一枝獨秀。

隨著歐美國家疫苗接種普及，加上疫情限制放寬，重返健身房運動健身人數漸增，喬山（1736）自結6月合併營收22.69億元、年增6.08％，創同期新高，其中，6月商用健身器材營收年增43％；累計上半年合併營收138.38億元、年增23.96％，下半年正式進入健身器材銷售旺季，預計商用健身器材營收可持續大幅度的彈升，可望帶動第三、四季營運轉強。惟全球缺櫃及歐美港口壅塞仍未解，且全國疫情警戒尚未解封，衝擊股價自6月28日高點89.2元一路下滑至82元附近獲得支撐，今日股價呈現多空拔河，出現月線保衛戰。

岱宇（1598）今年上半年仍持續受惠美國家用健身需求暢旺，旗下各品牌仍保持良好接單力道，帶動岱宇今年第二季及上半年合併營收，均創歷史同期新高。岱宇表示，目前整體在手訂單看旺至今年底，但因目前全球家用健身器材市場供需缺口，仍受全球船運運力吃緊而同步加劇，因此，集團亦持續優化旗下生產基地訂單生產出貨排程，並及時滿足客戶指定船期出貨，完成訂單認列。近期遭三大法人偏空操作，股價如溜滑梯一路下挫，今日帶量下挫3%，來到低檔86.7元，表現相對弱勢。

國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院拍板三級警戒延長至7月26日，民生消費產業微解封，以降低衝擊，包括觀光、百貨、餐飲、交通、健身中心等有望恢復生機，中央疫情指揮中心有條件鬆綁對象，主要是開放室內外運動場館、餐廳、百貨賣場美食街等餐廳內用，以及小型旅行團及風景區的觀光旅遊行程，預期食品、觀光、旅遊等類股較為受惠。不過，按照國外疫情發展經驗，疫情一旦走到社區，在疫苗施打覆蓋率未達一定程度之前，一至兩個月恐又出現群聚，預料台股將出現小雜音，但新冠肺炎疫情對台股最大的負面效應已過去，指數拉回可能反而是買點。