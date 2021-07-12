美系外資針對股王矽力-KY(6415)出具最新研究報告，看好在大陸CPU本土化趨勢下，預計矽力-KY在2021~2024年營收、每股收益的複合年增長率將分別為24%、31%，將矽力-KY目標價由3500元調升到4400元、評等維持加碼，矽力-KY今股價攻高，最高衝上漲停板4125元。

美系外資表示，在PMIC(電源管理IC)供應緊張的推動下，矽力-KY的股價年初至今漲幅更勝台股加權指數，受惠大陸CPU本土化趨勢下，矽力-KY營運能見度仍佳，將矽力-KY目標價由3500元調升到4400元、評等維持加碼。

美系外資表示，PMIC(電源管理IC)供應不足提振矽力-KY基本面和股價，看好矽力-KY在2021~2022年在產能短缺下，將持續改善產品組合，也將帶動ASP繼續上升，且在供應短缺的情況下，矽力-KY將獲得更多市占率，預計矽力-KY在2021年將提升到49.7%，2022年更將進一步成長到52.5%。

美系外資表示，受惠大陸CPU本土化趨勢下，矽力-KY一直是主要受益者，主要動能可預見已經由起初的大陸通信服務原始設備製造商轉向面板和汽車製造商，此外，有可能會在2022年拿下更多5G的OEM智慧手機項目，矽力-KY大陸的營收貢獻在2020年就已經成長35%、占比營收達49%，且未來將持續成長，預計矽力-KY在2021~2024年營收、每股收益的複合年增長率將分別為24%、31%。