投資人進場撿便宜，周一南韓股市走高，可望創下8周以來最大單日漲幅。

目前韓國KOSPI上漲0.93%，報3,248.08點，投資人對南韓第四波疫情的擔憂加劇，KOSPI指數在過去三個交易日累計下跌2.64%，吸引買盤進場低接，但國內確診數居高不下，以及美國於本周晚些時候公布通膨數據前的觀望氣氛使漲幅受抑。

上周五美股三大指數同創歷史新高，亦為市場信心帶來提振。

領頭羊三星電子盤中漲0.5%，第二大記憶體晶片製造商SK海力士漲1.84%。網路巨頭Naver漲0.36%，製藥大廠三星生物製劑漲0.7%，南韓最大汽車製造商現代汽車上漲1.77%，電池大廠LG Chem漲 0.96%。

外資盤中買超韓股104億韓元。

韓元盤中升值0.21%，報1146.7兌一美元。

儘管周末檢測人數減少，但南韓周一仍宣布新冠肺炎確診病例新增1100例，其中1063例為本土病例，為連續第6天超過1000例。且數據顯示，非首都地區的病例數已開始增加。自周一起，這波疫情的熱區首爾及周邊地區提高防疫警戒至最高的第4級。