疫情與新政上路為房市發展投入變化球，不過國人的購屋意願依舊強勁，據房仲業者調查顯示，有47%的民眾想要在下半年購屋，其中的兩成三看準下半年房市趁勢搶進！經歷一年多的疫情後，近七成民眾購屋條件出現偏好變化情況，其中有67%的民眾，更重視生活機能周全、方便就近採買。

台灣房屋集團進行的「2021下半年購屋意願大調查」結果顯示，有47%的民眾想要在下半年購屋，其中的2成3看準下半年房市趁勢搶進！至於房地合一2.0等政策上路後，有近4成民眾頗具信心，長線對於房價仍是看漲。

2021年下半年房市會如何表現，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，調查反映下半年房市三大狀態：1、剛性需求撐場：高達7成1為剛性需求，占比包括首購(37%)、換屋(30%)及替家人購屋(4%)，顯示重稅對自用族群影響不大；2、房市取決經濟：影響民眾購屋意願最首要因素「經濟發展狀況」(33%)，其次是「疫情變化」(19%)，「房地合一2.0稅制加重」居三(14%)的政策變動；3、打房難抵漲勢：政府祭出打炒房政策，但長期觀察不動產走勢呈週期性穩定成長，民眾依舊對下半年房價仍頗具信心，看漲比例達38%，遠遠超過看跌的12%，因此才會吸引兩成三成民眾，在原本沒有購屋意願的情況下趁勢搶進。

在購屋考量方面，79%的民眾購屋最在意價格，再來則是交通/地段(58%)，與屋況/屋齡(38%)。台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，調查結果顯示，價格是國人買房時最主要的考量，另外，經歷一年多的疫情後，近7成民眾購屋條件出現偏好變化情況，其中有67%的民眾，更重視生活機能周全、方便就近採買，也有46%的民眾，更青睞重視社區管理，戶數少、住戶單純的社區更受32%民眾的偏愛。

張旭嵐指出，疫情終究會消退，不過防疫生活將成為新常態，未來後疫情時代，整體房市走向：生活機能在地化，社區住宅單純化、居家生活智慧化，房仲服務雲端化的方向躍進，啟動防疫新生活。