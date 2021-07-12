勤美(1532)第二季營收持續比去年同期成長的態勢，上半年自結營收69.25億元，年增47.54%，公司第三季營建與鑄造事業動能都較第二季增溫，全年營運成長可期。

勤美今(7月12日)除息，將配發1.03元的現金股利。開盤參考價32.15元，盤中漲0.4元至32.55元，穩健填息。

勤美6月營收9.86億元，年增16.83%；第二季自結營收約32.69億元，比第一季的自結營收36.55億元減少10.55%，主要是4、5月鑄件事業的出貨受車用晶片吃緊影響，以及受到台灣本土疫情升級影響，公司的營建有部分交屋進度後延至下半年。

展望下半年，第三季營建入帳加溫，加上車用鑄件出貨恢復正常，以及農機、工程機械等鑄件訂單持續成長，勤美第三季鑄件出貨可望比上季增溫，若營建可望如期認列營收，勤美第三季營運將較上季回升。

勤美每月鑄件營收貢獻約9~10億元，下半年可望穩健增長，營建事業方面，總銷達53億元的「勤耕延吉」與「璞真仰睦」都進入完工交屋階段，為另一成長動能。

全年來看，今年營建與鑄造事業動能都較去年轉強，下半年兩大業務的動能也持續增溫，勤美下半年營運可望較上半年轉強。法人推估，勤美今年EPS有機會力拚3元。勤美第一季EPS為0.46元。