英國智庫Resolution基金會周一公布一項研究調查，英國房價飆升和全球股市上揚，讓中等收入和富裕家庭在新冠傳染病期間獲得一筆意外之財，也加深了貧富差距。

在資產價格上升以及日常支出下降之下，英國家戶的財富平均增加了7800英鎊(約1.08萬美元)。Resolution基金經濟學家Jack Leslie表示，許多家庭在封鎖期間被迫存錢，而不是花錢。

財富增加最大的是來自於中等收入家庭，受房價飆升推動，這些家庭淨資產增加9%，以及每位成年人資產增加8.05萬英鎊。

英國房價在截至3月的過去一財年中，飆漲了9.9%。

最富有10%的家庭的增幅較小，但是每位成年人也增加了4.4萬英鎊資產。

相對之下，最不富裕的30%家庭，其每位成年人財富僅增加86英鎊。

Resolution基金表示，英國政府應該更認真研究，如何對財富的增加進行課稅，而不是把大部分的稅收負擔都放在所得和支出上。