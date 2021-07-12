外媒報導，美國最大不鏽鋼廠NAS的一個廠區因工業氣體供給不足而暫停生產，大成鋼(2027)做為美國不鏽鋼最大通路商，法人看好公司有望獲得轉單，帶動下半年營收續旺。

外媒報導，因美國國內卡車運輸供給吃緊，影響NAS旗下的肯特(Ghent)廠生產所需的工業氣體供應不足，無法正常運作。另有消息指稱，是該廠瓦斯管線發生意外事故，將暫停生產3週，並預期損失3個月訂單。

法人指出，NAS是美國最大不鏽鋼廠，鋼材供應量佔美國供給總量3~4成，該公司停產讓供給更加吃緊，預料將進一步推升不鏽鋼價走揚；大成鋼為美國不鏽鋼最大通路商，有機會獲得轉單，並可望受惠不鏽鋼價上漲。

大成鋼今年上半年兩大事業隨著美國市場量價齊揚，旗下的不鏽鋼或鋁捲板事業，都受惠美國市場供不應求、產品報價持續上漲。下半年營運續旺，今年營運將明顯跳升。法人估大成鋼今年營收超越950億元、創歷史新高，獲利也將回到歷史高點，並有機會挑戰新高，EPS上看5元。