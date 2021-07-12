因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響延至今(110)年舉辦的2020東京奧運，歷經種種困難進入最終倒數，將於7月23日揭開序幕，我國奧運代表隊也蓄勢待發，期盼奪得最高榮譽。而本屆奧運受疫情影響，將限制民眾進場觀賽，為使國人能透過賽事轉播方式觀看精彩賽事，為我國選手加油打氣，教育部體育署攜手愛爾達、東森及公共電視，於7月23日至8月8日進行聯合轉播。此外，體育署也預計將本屆奧運15種以上的運動納為運彩投注標的，其中包含中華隊奪牌希望的舉重、射箭、跆拳道及受國人喜愛的棒球、籃球、足球、排球等團體運動種類。

我國正式取得東京奧運18個運動種類，共計66席的參賽資格，其中包括射擊、田徑、射箭、游泳、體操、自由車、桌球、馬術、拳擊、划船、輕艇、跆拳道、空手道、舉重、高爾夫、柔道、網球及羽球。

中華隊代表團出發在即，除了整備團隊的組團參賽事務，體育署也不忘照顧國內民眾的觀賽權益，安排各個媒體平台進行實況轉播，包含無線電視(公視)、有線電視(東森)、IPTV(愛爾達電視)以及OTT新媒體(Hami Video)等，都將在奧運期間播出精彩賽事，不但涵蓋國人日常使用的媒體通路，更是喜愛觀賞體育賽事的民眾最熟悉的頻道，期盼國人透過轉播收看東京奧運精彩賽事，支持我國奧運代表隊。

此外，體育署為帶動國內奧運熱潮，放寬運彩獎金支出率上限，台灣運彩也配合政策全力開盤相挺，提供豐富的項目及玩法讓民眾參與奧運盛會，目前開盤項目規劃以國人喜愛的團體賽事，包括棒球、籃球、足球及排球，以及我國代表選手參賽項目為兩大方向。

台灣運彩也特別舉辦「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，獎項包括價值約5萬元的限量版紀念金幣20枚以及10萬元現金10份；另外還加碼「奧運奪牌獎」，中華代表隊每奪一面金牌，就加碼抽出100萬現金，每奪一面銀牌或銅牌就加碼抽出30萬或20萬現金。代表隊奪牌數愈多，加碼抽出的現金就愈多，獎金無上限。

本屆奧運受到全球疫情影響，籌辦歷程艱辛，而我國奧運代表隊也在嚴峻的環境中持續維持備戰狀態，體育署、國訓中心及中華奧會等相關單位也通力合作準備所有賽務事宜。2020東京奧運開幕式將於7月23日(五)晚間7點登場，正式展開為期半個月的賽事，由於日本東京和臺灣時差只早一小時，加上今年轉播賽事頻道眾多，期盼所有民眾呼朋引伴觀賞我國選手的精采表現，一起為中華隊加油，共同見證奪牌的榮耀時刻。