台中市議會考量議員及助理和工作人員都未接種疫苗，避免發生群聚考量決定8月3日才復會。民進黨團總召謝明源等表達嚴正抗議，指監督是議員職責、開會為民發聲，議會不應自我削減監督。國民黨書記長陳政顯說，若民進黨願意採視訊開會國民黨沒意見，絕不能直接進入議場開會，議會絕不能帶頭群聚，議長是照顧到每個人。

謝明源指出，參照全國各縣市議會的開會情形，早在7月12日前就有包括台北市、南投縣及苗栗縣等議會已正式復會，在三級警戒適度鬆綁後，7月13日後復會的也有台南市、彰化縣、宜蘭縣等議會。台中市疫情相對已受控制，參照鄰近的彰化縣、南投縣議會都已復會，台中市實在沒有理由再延至8月3日。

民進黨團幹事長林德宇說，民進黨團再次要求議會應參照各縣市議會開會的實際做法，盡速復會，勿一再以藉口延遲開會，況且台中市議會的防疫措施，包括人數容留量、人員間隔距離、塑膠隔板等，早已在去年超前部署做好充分準備，相信技術面問題應該都可以克服。

陳政顯表示，6月份政黨協商時，國民黨就同意若民進黨堅持要開會就採視訊開會，當時是民進黨不同意；中央防疫三級警戒室內不能超過5人，基於防疫安全，絕對不能進入議場開議，因多數議員及議會工作人員都沒有打疫苗，一開會進出就會複雜，防疫會有破口。

陳政顯強調，近來有些人在外放出不實耳語，說有些議員偷懶不開會，殊不知因疫情關係，只是將後面休會的期程挪到前面。民進黨急著要進入議事堂開會，莫非有些人已經接種疫苗才不怕群聚感染；否則議會的議員、助理及工作人員都尚未施打疫苗，怎會吵著要進入議事堂開會。