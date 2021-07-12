行政院行政院發言人羅秉成今日召開記者會證實，台積電、永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。外傳過去BNT疫苗採購是政府在卡，羅秉成不滿並回應「這個講法很卡通」，若政府真的要卡，就不會成立專案協助民間採購疫苗。

羅秉成表示，關於台積電、鴻海永齡基金會捐贈，各採購500萬劑BNT原廠疫苗，給衛福部疾管署一事，昨晚已完成捐贈契約的簽署程序。

羅秉成指出，本次疫苗捐贈專案分為採購契約和捐贈契約，而採購契約得等到捐贈契約完備後，才會一起生效。自7／9有共識後到7／11，就已開始處理相關簽約定稿程序，各方都非常積極，沒有拖延。

羅秉成說，本次參考日本捐贈台灣AZ疫苗的模式，對原廠採免責聲明的處理方式，才有機會輸入原廠疫苗，政府也是依此承諾，在捐贈契約中，與BNT原廠約定免責條款。

外傳簽約程序卡在政府，羅秉成回應「這個講法很卡通」，既不真實又不公平，若政府要卡BNT疫苗，衛福部長陳時中何必要開放企業捐贈疫苗？何必要在6／18成立專案，協助民間採購疫苗？也不會在昨晚9點半收到文件後，趕在晚上11點就完成批核捐贈合約。

羅秉成表示，政府採購疫苗受限多種原因，難以施展，有錢還不一定買的到，現在各方齊力，買疫苗來給國人使用，從常識和邏輯可導出，政府不可能擋BNT疫苗。

羅秉成指出，現在已經簽約，但還需要BNT原廠提供相關文件供審查，以申請EUA緊急授權，後續還有工作得執行。