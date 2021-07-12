鴻海集團旗下的永齡基金會與台積電日前已與代理商上海復星簽約購買德國BNT疫苗。大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，台灣近來有不少攻擊大陸的聲音，一下影射大陸阻撓台灣購買疫苗，一下又指責大陸趁台灣疫情嚴重時採取以商逼政政策，現在證明這些都是謠言，不攻自破。

馬曉光近日率兩岸記者聯合採訪團走訪成渝一帶。今天上午他接受媒體聯訪時表示，簽約成功是一件好消息，給身陷疫情之中、苦盼疫苗的台灣同胞帶去了福音。「當然這樣的福音還是晚了一點，如果台灣方面能夠從台胞生命健康福祉考慮，這件事可以早一天促成。」

馬曉光表示，實際上，今年初香港、澳門都分別向上海復星協商並達成商業協議。不管怎麼說，都希望永齡基金會和台積電的採購案，後續進展都能順利進行。

「大陸早就講過，願意為台灣民眾的抗疫提供力所能及的幫助，大陸願意盡自己的努力提供協助，包括提供經過世衛組織認定的陸製國藥與科興疫苗。」馬曉光表示，「上海復星願意為台灣民眾提供疫苗，大陸也樂觀其成。」

「回顧此事可以發現，這段時間以來，台灣有各種傳聞，不客氣的說是謠言，講大陸阻撓台灣得到疫苗、企圖以商逼政，這通通都是謠言，現在不攻自破。」馬曉光直指，「台灣在專心聚焦抗疫的過程中，還有一些人、一些勢力蓄意操作，他們不得人心，難道他們不想讓台灣同胞早日拿到疫苗嗎？」

外傳7月7日能夠完成簽約？馬曉光指出，簽約過程是商業模式，這是上海復星與台灣兩家企業與基金會去協商的，具體情況他還不太了解。

馬曉光說，台灣還有其他的縣市、團體與企業都紛紛表達願意向復星洽購BNT疫苗，希望他們的願望也能得到滿足。