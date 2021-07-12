雖然中央宣布微解封，但包括一中商圈等夜市，生意客源還未回流。（盧金足攝）

疫情重創夜市商機，有的攤商則等不到微解封已經收攤了。台中市府經發局表示，台中市計有33處夜市，目前申請復業夜市15件，為拚13日開幕，逢甲、忠孝、中華與蔣公路等四處夜市，巳獲核准營業，明日起即可營業，但其他有的夜市，因攤商休息兩個月後，有的招商不到一半，加上射飛鏢、汽球等仍列為禁止營業，豐富性不夠，憂心無法吸引客源，仍在觀望中。

經發局市場科長蔡永福表示，台中市夜市型態，有的每天營業，有的一周經營兩三天，經密集現勘，通知各管委會要求攤商設置隔塵罩，不能內用、不能邊走邊吃，規定餐檯前面做隔板，如果來不及，事先用保鮮膜，避免消費者站在攤販前面可能有飛沫感染，先用保鮮膜替代。

市府說，盡可能幫助夜市復業，讓他們有經濟活動，舉例如隔板來不及製作，先用保鮮膜不會有飛沫的問題，然後再補強應該要有的設備。

台中市常態性的夜市，逢甲、忠孝、中華與蔣公路等四處夜市，13日都可以正常的營業，至於一周營業2、3次的夜市，也會盡可能趕在他們營業前完成現勘，恢復恢復營業，還會針對個別攤商問題進行滾動式檢討，不是要以罰款為主，目的是輔導夜市。

至於全市33個夜市，已有15個來申請，其他夜市為何沒來申請？經發局指出，市府官網提供完整範本，版本分兩種，一種是道路上，一種是路外型的夜市，出入口要設幾個？是否有專人在各出入口管制量額溫，都須登記完成。

但有的夜市業者要攤商回流，無法像以前那麼容易，因為有些攤商還是休息中，部分小型夜市無法成招商到一半，經過2個月有的攤商有收入，不是不堪重挫生計，就是另謀生路，夜市不知開業後客源如何，不敢貿然開業。

夜市攤商表示，夜市要要開業至少要一半攤商，管委會和負責人想要有一半的量才能來開，如果連一半或1／3都不到很難開業。

蔡永福指出，目前還不能內用，有的是以現吃的牛排等餐點，很難外帶，可能就暫時就不提早營業，小吃在夜市占最大宗，有些不適合外帶，消費者買的機會也不大。

此外，夜市的遊戲攤位考量可能會交叉感染，禁止丟氣球、射飛鏢、套圈圈營業，還有小朋友玩的氣墊等遊戲，都會增加接觸風險，市府目前都禁止該類攤位不開放，比照運動中心及運動設施、遊藝場範圍未開放。