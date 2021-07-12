海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）10日接受美媒專訪時表示，海地總統摩依士（Jovenel Moise）被槍殺之前曾遭到凌虐。

海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）接受美媒專訪時表示，海地總統摩依士（Jovenel Moise）被槍殺之前曾遭到凌虐，當地法醫也持相同看法，指出摩依士的遺體共有12個彈孔，左眼被子彈打爆。不過荷蘭專家從網路瘋傳的照片推測，摩依士死前被凌虐的說法「不太可能是真的」。

海地臨時總理喬塞德9日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時指稱，摩依士7日遭歹徒槍殺前曾遭到「凌虐」，屍檢報告顯示摩依士手臂及右腳骨折，他誓言要將這些殺手繩之以法。

「傭兵來到總統官邸，他們凌虐他後再殺了他」，喬塞德受訪時表示：「我們已經逮捕了約20人，他們目前都受到拘留，我們堅信，將會為摩依士總統伸張正義，我們確實拘留了正確的人。」

他說現在主要目標是為摩依士的家人伸張正義，專訪中他的情緒顯得相當激動，對於摩依士的「死狀」相當「震驚」。

土耳其國營媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，海地法官戴斯亭（Carl Henry Destin）也認為摩依士死前遭到凌虐，他10日告訴海地《新聞人報》（Le Nouvelliste），指出摩依士在自己的房間內遭到凌虐，女兒當場逃跑，兒子及其他工作人員被強制噤聲。

《紐約郵報》（New York Post）引述《新聞人報》內容，戴斯亭說摩依士遺體佈滿12顆「大口徑子彈」，「一隻眼睛被打爆」，「總統的遺體有12個彈孔」，「是大口徑武器造成。」

他說進到摩依士官邸時發現官邸及臥房遭到洗劫，摩依士仰面躺著，他穿著藍色褲子，白襯衫上沾有血跡，摩依士張著嘴巴，左眼血肉模糊，「子彈擊中前額、兩邊的乳頭、臀部3個、腹部1個。」

除此之外，《紐約時報》（New York Times）報導，社群媒體上現在也開始瘋傳摩依士遺體躺在停屍間的照片，據報導描述，照片中摩依士左眼被壓碎、一隻手臂被子彈撕裂，他的嘴巴張開。

《紐時》指出無法證實照片的真實性，但是法醫專家在看過照片後認為，有關摩依士死前遭到凌虐的說法「不太可能是真的」，荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）法醫學副教授弗利曼（Mike Freeman）表示，從照片中他沒看到任何受到凌虐的典型跡象，他說必須為摩依士的遺體進行解剖才能知道他是否遭受過酷刑，不過至少照片中看到的傷口和子彈吻合。

弗利曼也強調，摩依士沒有被綁起來是另一個他沒有被凌虐的重要跡象。

此外，海地法官戴斯亭也透露案發當時摩依士的女兒喬瑪麗（Jomarlie Jovenel Moïse）也在家，她馬上躲到另一個房間，另一名兒子則被和侍女綁在一起。摩依士與妻子瑪婷（Martine Moise）一共育有2男1女。

除了摩依士身上發現的彈孔，戴斯亭說官邸大門及內部也發現了許多5.56毫米及7.62毫米的彈殼。

報導指出，摩依士有自己的安全人員，一部份是海地國家警察專門小組負責，不過案發時只有摩依士及海地第一夫人瑪婷被槍殺，瑪婷目前正在美國接受治療。