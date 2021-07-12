海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）10日接受美媒專訪時表示，海地總統摩依士（Jovenel Moise）被槍殺之前曾遭到凌虐。

海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）接受美媒專訪時表示，海地總統摩依士（Jovenel Moise）被槍殺之前曾遭到凌虐，當地法醫也持相同看法，指出摩依士的遺體共有12個彈孔，左眼被子彈打爆。不過荷蘭專家從網路瘋傳的照片推測，摩依士死前被凌虐的說法「不太可能是真的」。

海地臨時總理喬塞德9日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時指稱，摩依士7日遭歹徒槍殺前曾遭到「凌虐」，屍檢報告顯示摩依士手臂及右腳骨折，他誓言要將這些殺手繩之以法。

「傭兵來到總統官邸，他們凌虐他後再殺了他」，喬塞德受訪時表示：「我們已經逮捕了約20人，他們目前都受到拘留，我們堅信，將會為摩依士總統伸張正義，我們確實拘留了正確的人。」

他說現在主要目標是為摩依士的家人伸張正義，專訪中他的情緒顯得相當激動，對於摩依士的「死狀」相當「震驚」。

土耳其國營媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，海地法官戴斯亭（Carl Henry Destin）也認為摩依士死前遭到凌虐，他10日告訴海地《新聞人報》（Le Nouvelliste），指出摩依士在自己的房間內遭到凌虐，女兒當場逃跑，兒子及其他工作人員被強制噤聲。

《紐約郵報》（New York Post）引述《新聞人報》內容，戴斯亭說摩依士遺體佈滿12顆「大口徑子彈」，「一隻眼睛被打爆」，「總統的遺體有12個彈孔」，「是大口徑武器造成。」

他說進到摩依士官邸時發現官邸及臥房遭到洗劫，摩依士仰面躺著，他穿著藍色褲子，白襯衫上沾有血跡，摩依士張著嘴巴，左眼血肉模糊，「子彈擊中前額、兩邊的乳頭、臀部3個、腹部1個。」

除此之外，《紐約時報》（New York Times）報導，社群媒體上現在也開始瘋傳摩依士遺體躺在停屍間的照片，據報導描述，照片中摩依士左眼被壓碎、一隻手臂被子彈撕裂，他的嘴巴張開。

《紐時》指出無法證實照片的真實性，但是法醫專家在看過照片後認為，有關摩依士死前遭到凌虐的說法「不太可能是真的」，荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）法醫學副教授弗利曼（Mike Freeman）表示，從照片中他沒看到任何受到凌虐的典型跡象，他說必須為摩依士的遺體進行解剖才能知道他是否遭受過酷刑，不過至少照片中看到的傷口和子彈吻合。

弗利曼也強調，摩依士沒有被綁起來是另一個他沒有被凌虐的重要跡象。

此外，海地法官戴斯亭也透露案發當時摩依士的女兒喬瑪麗（Jomarlie Jovenel Moïse）也在家，她馬上躲到另一個房間，另一名兒子則被和侍女綁在一起。摩依士與妻子瑪婷（Martine Moise）一共育有2男1女。

除了摩依士身上發現的彈孔，戴斯亭說官邸大門及內部也發現了許多5.56毫米及7.62毫米的彈殼。

報導指出，摩依士有自己的安全人員，一部份是海地國家警察專門小組負責，不過案發時只有摩依士及海地第一夫人瑪婷被槍殺，瑪婷目前正在美國接受治療。

文章來源：Haiti's interim prime minister says president was tortured before being killed vows justice
文章來源：Investigators say Haitian president tortured before assassination
文章來源：Haitian president’s body was riddled with 12 bullets eye was blown out: judge
文章來源：Haitians decry photos said to be of President Moïse’s corpse circulating on social media.

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