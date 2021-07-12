高雄市議會定期大會因疫情關係已停會近2個月，今（12）日議長曾麗燕召集三大黨團協商，拍板訂於7月28日復會，接續市政總質詢等議程，8月26日閉幕。而為使市府能兼顧防疫工作，調整為每日上午排定3名議員質詢，下午則讓各局處專注投入防疫。

高雄連10天「＋0」，沒有新增個案出現，疫情相對北部趨緩，高雄市議會歷經多次延會後，今天早上議長曾麗燕、副議長陸淑美邀集國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰、無黨聯盟總召朱信強，舉行三黨團協商會議，最後獲得共識，考量7月26日三級警戒可望告一段落，訂於7月28日恢復開會。

童燕珍表示，由於9月底，又將進入下一次定期會，因此主張盡快恢復開會，否則恐影響預算墊付與提案審查進度，甚至拖到下一次定期會時間，無法達到監督市政品質。所幸，近日本土疫情趨緩，能復會討論市政議題，強調防疫與市政運作可同時兼顧。