業者衛生缺失改善後照片。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

三級警戒民眾減少外出，美食外送平台盛行，北市衛生局公布6月美食外送餐飲衛生稽查結果，多家知名餐飲業有初檢不合的狀況，包括知名泰式料理瓦城、知名炸雞店胖老爹、Subway等店家都是初次稽查不合格，主要違規樣態是沒落實員工體檢或定型化契約問題，皆在複查改善完成。

北市衛生局在6月執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對市面6家「外送平台業者」、20家「外送合作之餐飲業者」及5位「外送服務員」做食品衛生稽查，稽查重點為「食品業者登錄」、「食品良好衛生規範準則」、「消費者客訴案件處理」、「定型化契約」、「菜單原料標示及資訊」、「新冠肺炎防疫措施」及「外送員衛生管理」等項目。

衛生局指出，其中12家餐飲業者初檢時有部分缺失，包括瓦城泰國料理安和分店、胖老爹美式炸雞錦州店、汀州路三媽臭臭鍋、百八魚場古亭店、敦化南路2段subway、定食8康寧店、同德路四海遊龍、梁社漢排骨晴光店、拿坡里士林店、三商巧福延平店、三顧茅廬南昌店以及GET POWER給力盒子一江店，經限期改善後，複查結果皆合格。

衛生局統計，主要缺失為「作業場所衛生」，包括未出示廢棄物處理、水塔清洗紀錄或天花板積灰、牆面不潔最多，占41％；而未提供員工體檢報告、人員未戴工作帽則占31％，「食材處理及製程衛生」則包括食材未離地放置和冰箱食材未覆蓋，占10％；衛生局衛生稽查科長李慧芝表示，業者經限期改善後，複查結果皆合格。

李慧芝說，依食品安全衛生管理法規定，食品業者應遵守食品良好衛生規範準則；若違反規定，經限期改善，屆期未改善者，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，提醒業者務必要遵守。