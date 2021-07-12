黃明志耗時多年翻修老家終於在日前完工。（亞洲通文創提供）

黃明志新歌〈我成長的地方〉創作靈感源於故鄉70年的老家，由於年久失修、經歷淹水及白蟻攻擊，房屋的建材經過歲月摧殘已破舊不堪，於是黃明志花了5年的時間儲蓄終於存下了改造舊居的錢，讓老屋重新賦予新生命；擅長寫禁忌話題的歌曲的黃明志，難得出現正面溫情的歌，他感性表示：「今年應該是自己的社交媒體上看過最多人寫上R.I.P（安息）的一年，許多認識的人或他們的親友都經歷了喪親之痛，更深刻地感受到要珍惜現在與愛人相處的時光。」

這首歌主要表達珍惜親人與愛人的相處機會，最平凡的幸福就是可以和父母相處，即使只是單純地一起用餐或外出逛街，甚至是一起待在家度過一下午。黃明志回想自己小時候非常皮，有一次跟媽媽去百貨公司偷偷躲在男生更衣室故意搞失蹤，讓媽媽以為小孩走丟還報警，小時候看媽媽緊張就很得意，讓媽媽和老師都很頭痛；長大後黃明志一個人到台灣唸書，沒有父母在身旁照顧的他凡事只能靠自己，體認到家人的重要。

父母對他的影響甚大，在耳濡目染的情況下，造就了黃明志很念舊，〈我成長的地方〉讓人反思自己成長的足跡，黃明志最大遺憾是爺爺奶奶的離世，即使現在他已有能力回饋家庭，但離開了的爺爺奶奶，卻再也無法享受現在打造的新家，以及他現在所能給予的一切，「長年以來，因為工作太忙在世界各地工作而忽略了家裡的長者，在他們離世前有很多話沒有說，很多心意沒有傳達到，是我永遠的遺憾」。