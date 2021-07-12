近來因疫情停課，但在偏遠離島地區的國民教育幼兒班的第一線老師仍持續提供孩子多元學習和關懷陪伴，甚至將教學模式調整為與幼兒一對一的互動學習，讓每一位幼兒依舊能獲得悉心照顧、穩定生活作息和持續提供營養均衡的餐點。

為提升離島偏鄉地區教育機會，教育部國教署常年支持輔導協助14個離島及原住民地區縣(市)的國幼班維持其教保活動課程品質。因應疫情停課期間，國幼班的教保服務人員及巡迴輔導員更是不間斷地付出關懷及提供幼生所需教學資源，讓每一位幼兒都依舊能獲得照顧。

屏東縣牡丹鄉高士國小地處深山，幼兒園老師在疫情停課期間，除了分配好家訪路線，並親送牛奶補給營養，逐一確認幼兒在家狀況，老師家訪會在每家戶停留約半小時，對孩子進行個別的教學與互動。

台東縣大武山下太麻里溪旁的嘉蘭國小附幼，老師也是每日送餐點、學習資源到幼生家門口，上午送早午點心及學習籃，籃子內包含繪本、學習單、繪畫本、紙本遊戲以及適合幼兒的教具，同時回收前一天的學習材料與餐盒。老師更同時將廚工料理的午餐逐一送到孩子家，無論回收的教具材料或是餐具，均落實消毒殺菌，確保孩子健康。

苗栗縣蓬萊國小附幼的老師們，則是在疫情期間仍持續提供課程內容，像是在學習袋裡放著跟數字概念相關的遊戲學習單，老師賦予不同年齡的孩子們任務，例如：小班找10顆石頭，從大排到小等。老師每天也用LINE跟家長聯繫並說明玩石頭的方法，引導家長擔任協同教學與相互搭配的角色，讓孩子在疫情期間也能自生活取材中持續學習。

屏東縣長榮百合國小地處偏遠，為解決家長於停課期間的照顧問題，幼兒園平日分三個時段，自上午8點起每兩個小時，各開放一個幼生名額，由家長預約登記，讓孩子依舊可以到幼兒園生活，幼兒園更適時提供加油小站，和孩子簡單的玩耍與陪伴，也讓家長有適度喘息的時間。