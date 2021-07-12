釀酒人猛將葉利奇(Christian Yelich)前日遇到一個比較特殊的爭議判決，他在安全跑過一壘之後又被對方的二壘手持球觸碰，一壘審當場判定觸殺出局。又驚又氣的葉利奇跟一壘審爭吵，隨即被驅逐出場。這個鏡頭引起外界議論，兩方看法都有，一方認為葉利奇安全上壘，一方則認為一壘審判決正確。

Christian Yelich was NOT happy with that call & gets thrown out of the game.



He was tagged out after a wild throw to first and the umpire said that he made an attempt to go to second. Thoughts? pic.twitter.com/N59dLJdKx2 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 11 2021

這是11日發生的比賽，葉利奇6局下以短棒偷襲，紅人投手古提雷斯(Vladimir Gutierrez)撿球傳一壘暴傳，葉利奇安全上壘。然而葉利奇沒有立即返回一壘而是在原地遲疑了兩秒，他看見紅人二壘手印迪亞(Jonathan India)擋下了這一球，因此轉身走回一壘。印迪亞發現一壘審正盯著他看，於是他就走到葉利奇後面用手套觸碰他，一壘審果然判決觸殺出局！

依照規則，打者只要被判定安全上一壘，會在一小段時間內受到保護，只要他沒有跑向二壘的意圖，野手即使手上有球也不能觸殺他。換言之，打者跑一壘的時候可以衝過頭也不必擔心被觸殺，跟普通跑者的規則略有不同。大聯盟規則書載明：「衝過頭的打者必須立即掉頭返回一壘，也不得面對其他方向移動，否則就允許對手將他觸殺。」

因此爭論的重點在於葉利奇有沒有跑向二壘的意圖？葉利奇自稱沒有，但一壘審認為有，所以他就出局了。這個是一壘審有權認定的判決，也不得重播挑戰。雖然有不少人批評那位一壘審，不過從釀酒人一壘指導員的動作可以看出，明顯他指導葉利奇跑向二壘，葉利奇遲疑了一下才沒跑。最後在紀錄上是「葉利奇一壘安打，意圖衝向二壘失敗遭觸殺」。