富山遺址陶片。（圖/文化部網站，提供人/葉長庚）

台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫因與多項敏感區域重疊，多次環評闖關未果，明(13)日將召開環現差審查，地球公民基金會今(12)日透過聲明稿表示，有鑒於本次很可能作出審查結論，疫情中與會者僅能線上發言，不易完整表達意見，因此發表嚴正聲明，要求環保署應依法將本開發計畫退回觀光局。

「黃金海」目前進行的審查程序「環境現況差異分析」，用意在釐清通過環評後一段時間仍未動工的案件，周遭的自然與社會條件變化情形，確認是否依然適合開發，地球公民基金會表示，黃金海通過環評的時空背景是在2000年，當時產業政策、投資條件、保育及原住民權利之意識皆與今日大相逕庭，而《環評法》下的「環現差」制度正是為此情況而生。

地球公民基金會表示，黃金海渡假村位置敏感，用地面積約10公頃、房間450間，比惡名昭彰的美麗灣渡假村大上10倍，所在位置杉原灣屬於東海岸的自然資源及文化資源熱點，不僅是重要珊瑚礁海域及阿美族人傳統領域，亦有富山考古遺址存在，渡假村造成的遺址破壞、廢污水、遊客交通等諸多影響，15年來已送環保署補充資料13次，最近一次審查在今年3月5日，但仍無法解除環評委員及民眾的疑慮，也無法弭平社會爭議。

地球公民基金會痛批，觀光主管機關有最大責任審慎盤點觀光資源與環境條件，搭配基礎設施、潛力客群評估，制訂觀光開發案的選址和設置原則，引導地方政府與觀光業者到「適當的區位」去進行觀光開發，不應無視財團任意搶購海岸第一排；此外，甫公告的「2030觀光政策白皮書」中已明確指出「宜脫離『蓋硬體拚觀光』的線性思維，並兼顧自然美景及維護環境景觀」 。

地球公民基金會強調，杉原灣飽受數個大型開發案侵擾(包括知名的爭議美麗灣)，這些20年前提出的開發案都未曾評估過觀光需求，規劃方式也不符現代思維，而近年陸客下滑與疫情爆發，投資條件十分震盪，許多東海岸大型開發早已撤案或轉賣，但卻有許多殭屍案件一再闖關，呼籲環評委員應依《環評法13-1條》再次將本案退回觀光局，才符合環評法的精神。