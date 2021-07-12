隨著AZ、莫德納疫苗陸續到貨，鴻海、台積電等企業也成功採購BNT疫苗，最快9月抵台，越來越多國人受惠。營養師提醒，打完疫苗後若能攝取5類食物，效果更好；也要避免5種行為，免得疫苗白打。

美女營養師高敏敏日前臉書PO文，建議民眾接種疫苗後，可多吃新鮮的原型食材，首先是雞湯、魚湯，因內含豐富胺基酸、精胺酸，有助強健細胞及改善腸胃道。再來，多吃鮭魚、綠茶、薑黃、莓果等，豐富的Omega-3、多酚類，可幫助消炎。

其他十字花科蔬菜，如花椰菜、高麗菜、白蘿蔔；新鮮水果如芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果，幫助抗氧化。最後就是補充水分，一天至少喝2000CC。

打完疫苗後，也不是就高枕無憂了，疫苗發揮效力需要約14天時間，這段時間內，最好避免進食油炸、重鹹等食物；別吃高糖份、精緻類糕點，避免身體發炎。

生活習慣方面，高敏敏呼籲，抽菸、酗酒最好都不要。每天睡滿7至9小時，讓身體處於能量滿滿的狀態，才能讓疫苗發揮最大效用。