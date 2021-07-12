陶喆昨（11日）52歲生日舉辦線上演唱會，眼尖歌迷好奇他右手小姆指為何包紮，他表示：「我的手指被細菌感染，不是很大的傷口，卻是很難醫治的東西，這段時間對我來講是很大的挑戰，很有可能不會百分百痊癒。」面對手指可能無法完全復原、難做複雜動作，陶喆樂觀表示：「我必須接受這點，就像疫情過了，世界也不會跟以前一樣，但我會用我的左手右手、用音樂帶給大家歡樂。」

陶喆的經紀人於直播結束後受訪表示，3月底時他沒察覺手指有小傷口，加上因疫情頻繁洗手防疫，導致細菌感染，吃了數周的抗生素也不見好轉，做了各項檢查更是查不出病因，2周前緊急做清創手術，才會有如此大的包紮傷口，但他仍忍痛上工、彈吉他，相當敬業。

陶喆昨線上開唱，也對粉絲的提問有問必答，他還揭露自己差點變成禿頭的往事，當時他出道不久，正在製作第2張專輯，為了把自然捲燙直，意外燒掉一大圈頭髮，他苦笑當時常戴帽子遮掩，差點讓金曲歌王險成光頭王。他也表示自己目前音樂路上最大的挑戰，就是苦思如何做出下一張專輯，「我無法丟出連我自己都無法被深深打動的作品，過不了我自己這一關，這也是為什麼我現在新專輯還在努力當中」；此外，陶喆老婆Penny則留言誇讚「為什麼你長得這麼帥」？讓陶喆忍不住羞回：「妳平常都不是這麼說的。」互動甜蜜。

陶喆昨許下生日願望，祈求全球疫情盡快獲得控制，病毒遠離大家的生活。在演藝圈擁有好人緣的他，林俊傑、王嘉爾、韋禮安、蕭敬騰、吳克群、張信哲等群星透過影片獻上生日祝福，同為金曲歌王的林俊傑昨也收看他的直播，陶喆大方表示自己前天晚上也準時欣賞林俊傑的線上演唱會，「我連洗澡時都在看，你看我有多愛你，也因此洗得特別乾淨」。陶喆老婆Penny也驚喜現身直播。