從去年下半年開始，貿易需求飆升，導致全球出現缺櫃、缺船及塞港狀況，航運費率跟著攀高，然而過於緊繃的供應鏈讓部分貨物轉向空運，空運費率與需求也跟著飆漲，有專家甚至預測，「消費者購買力相當強勁，今年底前很難看到需求緩解。」

AmericanShipper報導，國際航空運輸協會（IATA）公布的最新數據顯示，5月全球航空貨運需求增長9.4%，儘管成長速度比4月的11.3%趨緩，但空運市場已經連續14個月出現正成長，受惠於航運過於緊繃、部分貨物被迫轉移與運輸模式改變。

數據顯示，2019年疫情爆發前，空運價格比海運貴12倍，但目前已縮小至6倍，但航運交貨時程長、費率飆漲過快等因素，讓需要運送高價值、易腐壞貨物的企業，仍以空運為首選。

北美貨運巨頭SEKO Logistics銷售副總裁Brian Bourke表示，「向空運轉型是受到電子商務和傳統零售業所共同推動的，我們有許多客戶已經把庫存耗盡，即使這代表他們要花費更多的空運費用仍會選擇這樣做，因為他們希望成為穩定出貨的企業，這實際上是一種投資。」

這一波運輸業榮景能走多遠？美國貨物代理業者Flexport則說，「我們看到需求仍相當強勁，沒有跡象顯示年底前會放緩，尤其消費者購買意願非常強，這會出現很強大的購買力，明年的需求可能也會很強烈。」

市場研究機構Stifel全球物流部門副總裁Bruce Chan認為，「隨著美國返校季到來，庫存率創歷史新低、海運供應鏈緊崩、港口壅塞及卡車陸運短缺等因素，我們預期費率還有更多調整的空間。