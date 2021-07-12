全身塗滿優碘、穿著白色無袖吊嘎的一位老人家，日前被發現呆坐在大里區永隆二街上，霧峰分局國光派出所員警獲報到場，發現老人家疑是有失智現象，對於問話，僅口中唸著「我要回大陸」其他均無法回應，幸員警在他身上找到身分證，將他送回不遠處的住家，其妻子自外尋人歸來，看到警察找到老伴，感激地頻頻道謝。

霧峰分局國光派出所員警黃明德、劉裕宏，日前上午9點多巡邏時，有民眾報案說，大里區永隆二街89巷口處，有一老人家呆坐在人行道，二員到場發現老人全身塗滿優碘、穿著白色無袖吊嘎、藍色短褲和拖鞋，詢問老翁姓名、住哪裡？皆無法說清楚，只是一直反覆地說：「我想回去大陸，你送我回去好不好」，不停地向警方拜託載他回大陸。

員警進而在老翁身上找到身分證，發現老翁姓王、高齡93歲，且就住在附近，立刻送他回家，並聯繫到他的妻子，其妻表示，因也是在外找尋老伴，現馬上回家；鄰居發現警察送王老先生回來很訝異，連忙拿把椅子給他坐著休息，表示王老先生是公務員退休，與妻子同住，身體還很硬朗，平常就會在附近運動走走，沒想到這次也沒走多遠，居然就忘記回家的路。

員警陪著王老先生等其老伴回來，並持續安撫他說到家了，鄰居也端來茶水，老先生喝著茶也漸漸想起，現在家就在這裡，不多久其妻回來了，看到警察陪著老伴，也放了心，不斷地向著員警說謝謝，員警也提醒其妻，可以在其老伴的衣服上，寫上住址及聯絡方式，方便協尋。

霧峰分局長陳家銘表示，家屬須多加注意老人家動態，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險，並呼籲家人與長者討論是否自己的身心狀況適合駕駛車輛，高齡駕駛者的身體隨著年齡增加而出現老化，進而可能會影響反應和協調能力，以及認知、視力、判斷力及緊急問題解決能力等，其實可以透過協助長者改搭乘大眾運輸工具或是家人多一點陪伴接送，一起關心和維護高齡駕駛者的安全。並在防疫期間請民眾確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。