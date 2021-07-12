上海復星昨（11）日宣布向台積電與鴻海永齡基金會出售1000萬劑BNT疫苗，消息一出，引發各界討論，不過，也有民眾質疑，過去一年政府到底花多少錢、買了多少疫苗？為什麼疫苗到現在還沒買到？民眾黨立委蔡壁如強調，鄉親要的是真相，民眾的血汗錢究竟在哪裡，她一定會追究到底。

蔡壁如今日在臉書指出，這兩天手機一直跑出一個訊息：永齡、台積電已經簽訂1000萬劑新冠疫，首批150萬劑的BNT疫苗可望來台；此外，包括慈濟在內共1500萬劑的疫苗，都會在2022年2月前到位。同時也有屏東的鄉親跟她說：委員，妳在立法院一定要幫我們問，過去一年半我們政府到底花了多少錢、買了多少疫苗？為什麼疫苗到現在還沒買到？

這些都是鄉親的血汗錢，蔡壁如認為，他們有權利知道自己辛辛苦苦賺來的錢花到哪裡去，只是要一個真相：這些錢到底花去哪裡了？政府一直說，有買、有買，但疫苗這麼少，根本不夠打，大家已經不相信這個說謊的政府了。

台灣疫情未停歇，民眾關注疫苗問題。（示意圖／資料照／曹婷婷攝）

從今年2月，蔡壁如在立法院就不斷詢問，疫苗政策究竟是什麼？有沒有把疫苗的購買當作國安問題？而行政院長蘇貞昌說的「第一季到貨2000萬劑進口疫苗」，是第50次跳票。蔡壁如直言，一直跳票的政府不值得民眾的信任，為幫助民眾度過這波疫情，大家生活都很辛苦，紓困的預算立法委員不敢刪，從之前編列的4200億元，已經增加到現在的8400億元；其中，購買疫苗和研發經費是339.5億元。

蔡壁如指出，如今原本要拿來保命的疫苗錢，卻交待得不清不楚，只給個數字，有多少錢拿去買哪個廠牌的疫苗？買了多少？單價又是多少？有多少錢拿去補助國產疫苗的研發？有沒有相對應的回饋機制？「全部都沒有寫！都沒有！」

疫苗到貨量嚴重不足，蔡壁如指出，維持社會運作的中間層，特別是30歲到49歲的這群人最為憤怒，他們有小孩和老人要養，這不是藍綠的問題，是生存的問題，是大多數人的心聲。

對照今天新出爐的民調結果：這波疫情下來，中間選民爆增至48.2%「宛如造山運動」，蔡壁如認為，這是真實發生在你我周遭的情形，政府一年半的超前部署宣告破功；民眾的健康平等權、為求生計的經濟權，因為相對剝奪感，無存。最後她喊話，自己是立法委員蔡壁如，為了鄉親會追到底，「同島一命先打一劑」。