行政院行政院發言人羅秉成今日召開記者會證實，台積電、永齡基金會合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。針對疫苗採購價格，羅秉成表示，依國際通例，不便透漏，但郭台銘是非常精明的商人，相信不會吃虧。

外傳這次的BNT疫苗採購價格，落在每劑30美元左右，約為台幣838元，有媒體指稱比歐洲購買貴，但也有媒體說比過去東洋接洽的價格便宜。羅秉成回應，這方面原則上得保密。

羅秉成說，疫苗價格有不同時空背景，會影響價格高低，等未來新的疫苗出來，現有的疫苗價格可能就有影響，外界不太需要在意，而政府也是無償受贈，也對民間感謝。

羅秉成表示，郭台銘是非常精明的商人，相信他來處理商業的模式、效率，也會顧及公司的利益，政府也不便介入，價格不便多說。

羅秉成重申捐贈專案3原則、2共識，包括「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」，以及「無償捐贈」、「中央統籌分配」。至於疫苗何時到貨，因疫苗供需時程很難估算，本案也不是現買就有現貨，現在只能盡力爭取，國人請敬請期待。

羅秉成回應，慈濟的專案是在7／1另外成立，接著在7／9就決定循台積電、永齡模式，提供政府授權的文件，讓慈濟去和原廠洽談，而慈濟的5百萬劑BNT疫苗的採購，理論上因有前例可循，應可縮短時間。

關於疫苗是否有優先保留供台積電、鴻海企業員工施打，羅秉成重申，這批疫苗是無條件、無保留、無償捐贈、由中央統籌分配使用。

至於地方政府是否可比照這次專案模式自行採購疫苗，羅秉成表示，還要衡量疫苗供給和施打狀況。而若加上慈濟，本次BNT劑量會達1500萬劑，這樣的量能否在一定時間內執行完畢，此外，逐年都會爭取其他廠牌或是次世代疫苗，因此目前看來沒有開啟新專案的必要性。