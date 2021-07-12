平鎮警方結合網路直播主共同宣導青少年犯罪預防。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

學生開始放暑假，但全國仍在三級警戒期間，青少年朋友減少外出，相對使用網路機會提高，稍有不慎就可能誤入詐騙、毒品等陷阱。桃園市平鎮警分局為保護青少年安全，今年青春專案改以線上結合直播方式實施犯罪預防宣導，加入有獎徵答與青少年趣味互動。

平鎮警分局偵查隊隊長陳麒益表示，青少年在暑期容易發生毒品犯罪、詐欺犯罪、聚眾鬥毆甚至成為被害人，但目前全國仍在三級警戒期間，多數娛樂場所均未營業，雖然因此減少青少年群聚機會，但使用網路的時間也就相對提高，有鑑於此，為確保青少年健康、安全的成長，特別結合網紅直播主「老闆娘沛蒂姐」實施犯罪預防宣導，沒想到讓網友從頭看到結束，宣導成效非常好。

直播主「老闆娘沛蒂姐」表示，全國疫情在五月進入高峰，有感警消及醫護等第一線防疫人員辛勞，特別號召全國各地的善心店家，一同加入捐贈行列，而沛蒂姐本人也在工作之餘，親送便當、冷飲到各地的警、消駐地及醫療院所，希望能在嚴峻的時刻，以實際行動為抗疫英雄打氣。

警方另呼籲，現在正值暑假期間，許多不法犯罪集團抓準青少年社會經驗不足，以各種網路通訊軟體招收利誘青少年從事詐欺或販毒等犯罪行為。為避免法治觀念薄弱的青少年受害，警方特別透過網路直播及有獎徵答活動，讓青少年增進正確法律觀念與知識，帶給青少年朋友一個開心、快樂的暑假。