民間採購BNT疫苗出現最新進展，台積電、永齡基金會歷經多時，終於在昨日與上海復星醫藥完成多方合作簽訂。不過，資深媒體人趙少康卻表示，永齡與台積電好不容易買到BNT疫苗，蔡政府又在意識形態作祟下，要為台灣量身趕製「沒有復必泰」標籤的包裝，趙痛批，現在救人如救火，趕快讓這批疫苗從德國原廠直接上機來台，給人民施打吧。

趙少康今（12日）在臉書發文表示，永齡基金會、台積電和上海復星正式簽約購買1000萬劑BNT疫苗，交易價格僅在每劑32美元左右，比衛福部先前遭已讀不回的「原廠直購案」，每劑便宜近10美元，除了要對兩家企業救民於水火表達感謝，也戳破蔡政府意識形態治國的缺德與荒謬 。

對於蔡政府一直把買不到疫苗的責任推給「有人從中作梗」，趙少康痛批，政府不檢討自己的作為，完全違反國際商業運作常規，逕自不承認上海復星的大中華地區總代理地位，在兩岸矛盾下，一心想繞過上海復星直接向原廠買疫苗。單純的「在商言商」以及商業利益被蒙上意識形態政治考量，蔡政府自己把自己逼進死胡同內，當然買不到疫苗。

趙少康直言，眼見本土疫情爆發來勢洶洶，民眾苦等不到疫苗自保救命，政府對民間願意出面代購疫苗還是再三刁難，甚至一度發動認知作戰抹紅上海復星的復必泰疫苗是大陸代工。如果終究繞不過商業運作機制，蔡政府卻一意孤行拖延疫苗採購，這段時間喪生的700多名國人，完全是死於人禍而不是疫病。

等到永齡與台積電好不容易買到BNT疫苗，趙少康稱，政府又在意識形態作祟下，要為台灣量身趕製「沒有復必泰」標籤的包裝，拖延4個星期才能到貨，每劑疫苗成本也因此增加，是標準的勞民傷財。

趙少康認為，如果讓商業回歸商業，不以政治力介入，台灣可能早在去年10月就能由東洋簽約買進1000萬劑BNT疫苗，這次台積電和永齡在民氣可用下，終於逼得政府鬆手買進疫苗，他要請總統蔡英文好人做到底，不要再堅持換包裝，救人如救火，趕快讓這批疫苗從德國原廠直接上機來台，並簡化後續一切行政程序，趕快讓人民都打得到疫苗吧！

行政院發言人羅秉成今日召開「BNT原廠疫苗捐贈專案說明」記者會證實，已完成捐贈1千萬劑BNT疫苗契約簽署。羅秉成說，台積電、鴻海永齡基金會的捐贈義舉，政府由衷感謝，當初在傳出兩家企業有意捐贈後，6月18日當天，蔡總統也接見了台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘，達成3項捐贈原則「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」。

外傳過去BNT疫苗採購是政府在卡，羅秉成不滿並回應「這個講法很卡通」，若政府真的要卡，就不會成立專案協助民間採購疫苗。