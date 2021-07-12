與妻結縭47年的花蓮一名人夫，去（2020）年某日因感覺妻子行為異常，於是調閱家中監視器，赫然發現她與長照接送車司機（以下化名小明）大搞婚外情，2人不僅公然在家中客廳擁吻、撫摸，同年月17日，甚至還共乘一台機車甜蜜出遊，令人夫崩潰不已，決定提告求償100萬元，花蓮地方法院判決，人妻與小明應連帶賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書指出，一名花蓮人夫因長子是身障人士，妻子進而認識醫院長照接送車的司機小明，並展開不倫戀，不僅2020年7月15日、22日、25日，公然在家裡客廳跟對方喇舌、摸來摸去，同月17日，2人還共乘一台機車外出私會，完全不顧47年婚姻，而這一切全被察覺有異的人夫透過監視器畫面看在眼裡，因此憤而提告，求償100萬元。

不過針對丈夫指控，人妻全盤否認，辯稱監視器畫面模糊、不夠立體，難以證明她跟小明有親吻、手深內衣褲、撫摸下體等行為，純粹是觀看角度造成的誤解，加上事發當時，小明確實在幫她按摩，雙方互動看起來較親密實屬正常，因此反控訴丈夫侵害隱私權。

另一方面，小明也自稱得知該人妻為照顧兒子長期肩頸痠痛，剛好本身對經絡按摩略有心得，才幫忙按摩，沒有要破壞、介入別人家庭的意思，人夫眼中的不雅畫面都是監視器角度的錯。

本案經花蓮地方法院勘驗監視器畫面，認為該人妻與小明明顯逾越「普通朋友」的分際，幫忙按摩、舒展筋骨的話，根本無需把臉埋入人妻胸部，或將手伸入褲裡撫摸下體和大腿內側，期間雙方更多次貼臉、接吻，因此判人妻與小明應連帶賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。