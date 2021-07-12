「靠北消防2.0」粉絲專頁3月中PO文，爆料某明文規定縣市消防局3起爭議事件。（取自「靠北消防2.0」∕呂妍庭嘉義傳真）

「靠北消防2.0」粉絲專頁3月中PO文，爆料某明文規定縣市消防局3起爭議事件。（取自「靠北消防2.0」∕呂妍庭嘉義傳真）

「靠北消防2.0」粉絲專頁3月中PO文，爆料某明文規定縣市消防局有分隊長被隊員裝針孔偷拍，隊員酒駕考績竟然給甲，近年又發生科員對隊員恐嚇毆打事件，今12日縣議員李國勝質疑嘉義縣消防局處置消極，才會讓醜聞外揚，消防局長呂清海回應，相關人員已做出記過、調職處分。

李國勝今在議會秀出「靠北消防2.0」的貼文，特別針對內文提及一名科員恐嚇、毆打隊員，已涉及嚇取財、妨礙公務、影響機關形象部分，質疑消防局就這起霸凌案處理速度太慢，從農曆過年拖到7月，讓同仁無法接受才PO網公諸於世，但醜聞已嚴重損害消防局形象，讓外界質疑內部管理出問題，要求好好檢討、處理。

呂清海說，這起衝突事件發生在農曆年前，事後打人的科員有意要和解，被打的隊員要求對方先調離現職再談和解，目前科員已完成調職行政程序，近期就會轉調至其他單位，且該科員也被記一大過行政處分，消防局絕對有依規定做出處置，至於當事人要不要提出法律訴訟？需尊重當事者。