直播》台積電、永齡合購千萬劑BNT九月抵台 陳時中最新說明 13:272021/07/12 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電、永齡基金會各買500萬劑輝瑞／BNT疫苗，傳最快9月底可抵台，指揮官陳時中將於1400舉行記者會，說明疫情最新狀況。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》台積電、永齡合購千萬劑BNT九月抵台 陳時中最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 上海復星昨（11）日晚間發出公告指出，已與台積電、永齡基金會簽訂購買各500萬劑輝瑞／BNT疫苗合約，據路透社報導，熟悉協商內情人士表示，首批疫苗最早9月底可從德國出口至台灣。中央流行疫情指揮中心於1400召開記者會，由指揮官陳時中最新說明。 直播》台積電、永齡買1千萬劑BNT 政院曝簽約過程：秉持3原則 台積電、鴻海同步發重訊 各捐500萬劑BNT 花費金額曝光 #新冠肺炎 #台積電 #永齡基金會 #輝瑞／BNT #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電、鴻海買到BNT疫苗 陸國台辦：各種謠言不攻自破 12:482021/07/12 兩岸 永齡、台積電BNT到手 朱學恒曝綠營側翼崩潰反應 網笑噴 09:402021/07/12 政治 產地直送！德國BNT執行長證實：提供台灣疫苗「來自歐洲工廠」 08:112021/07/12 生活 《半導體》台積電：捐贈500萬劑BNT疫苗 上限1.75億美元 09:112021/07/12 財經 民間盛傳政府阻擋BNT疫苗採購 羅秉成駁斥：這種說法很卡通 12:552021/07/12 政治 台積電、永齡合購千萬劑BNT疫苗 路透：首批最早9月到貨 10:562021/07/12 生活 台積電、鴻海發聯合聲明 BNT疫苗最快九月底到台灣 12:022021/07/12 財經 永齡、台積電買BNT簽約 每劑30美元 首批估200萬劑 最快9月底抵台 04:102021/07/12 焦點要聞 BNT最新進展 上海復星證實 與永齡 台積電簽約 04:102021/07/12 焦點要聞 上海復星售台積電BNT疫苗後 朱學恒吐一句心聲 00:262021/07/12 政治 BNT疫苗到手 台股開盤漲逾280點 挑戰萬八 09:092021/07/12 財經 生活熱門新聞 醫護都在等！只要診間出現這答案 就能真正解封了 - 生活 全時勞工1萬元補貼10點開放申領 領取方式、資格看這裡 - 生活 全時勞工1萬元生活補貼明起申請 9大Q＆A一次看 - 生活 打疫苗前2種食物不要吃 醫：施打後備妥3法寶 - 生活 醫師曝新冠感染風險最高是廁所 但第二名讓所有人都傻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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