直播》台積電、永齡合購千萬劑BNT九月抵台 陳時中最新說明

上海復星昨（11）日晚間發出公告指出，已與台積電、永齡基金會簽訂購買各500萬劑輝瑞／BNT疫苗合約，據路透社報導，熟悉協商內情人士表示，首批疫苗最早9月底可從德國出口至台灣。中央流行疫情指揮中心於1400召開記者會，由指揮官陳時中最新說明。