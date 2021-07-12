國內三級防疫警戒延續，民眾居家辦公和遠距教學時間增加。面對生活型態的轉變，台灣的App開發者陸續推出外帶外送、停課不停學相關新功能，今天獲得蘋果應用程式商店App Store的專文推薦。

蘋果App Store的Today標籤頁每天更新，由全球編輯團隊分享改變世人生活的App與遊戲幕後故事，並介紹用創新想法推動並塑造當今世界的開發者。今天Today標籤頁特別撰文介紹3款台灣開發的App，包括培養專注力的「Forest專注森林 – 停課不停學特別版」、提供外帶外送地圖的「愛食記」、把計程車變成外送蔬果物流車的LINE TAXI。

餐廳禁內用 美食App整合外帶外送地圖

愛食記是台灣最多人使用的美食App，用戶超過300 萬人，原本協助民眾找尋好吃餐廳、部落客專業食記，並提供餐廳24小時線上訂位服務。疫情期間民眾無法到店用餐，只能外帶自取或是叫外送，愛食記於近期更新中整合全台4000多家餐廳的外帶外送資訊，提供「外帶外送地圖」，讓民眾更容易找到住家周圍有提供外帶或外送服務的餐廳。

「我們跟餐廳共生，餐廳如果沒生意，民眾就沒有查詢需求，我們的流量跟收入都掉了7成。」愛食記共同創辦人鄭仲鈞接受中央社電訪說，政府宣布餐廳禁止內用後，從5月中旬到5月底應該最慘，到7月就有蠻多餐廳不想做了。

據他了解，很多餐廳原本沒有外帶外送布局，在本土疫情爆發初期只能先設法串接外送平台或線上點餐平台。接下來再思考如何增加曝光，例如在Instagram和其他平台上刊登外帶優惠和外送資訊；也有些韓式餐廳、牛肉麵店、火鍋店開始考慮研發冷凍包等宅配商品，拓展收入來源。

鄭仲鈞說，許多餐廳把餐點重新設計成比較方便外帶或外送的形式，也會提供折扣優惠。後來發現有些餐廳不一定想提供折扣，卻依然有曝光需求，因此愛食記從5月26日開始搜集相關資訊，到6月3日網站改版上線，提供外帶外送地圖，幫助民眾更快找到有相關服務的餐廳。

「一開始比較難的，是如何把比較零散的資訊整合起來。」鄭仲鈞舉例，有些餐廳只把優惠資訊放在臉書上，愛食記團隊必須到各大平台找出這些資訊，全部透過人工完成，這是比較辛苦的地方。

他也發現，以前消費者看完部落客寫的食記，可能直接拿著這些文章到餐廳點餐；這次本土疫情來得很快，部落客也跟著轉型，改成記錄外帶餐點的過程。

鄭仲鈞指出，愛食記從2014年創辦以來，已經達到產品發展的高原期，接下來力求穩定發展，可以看市場上缺少什麼功能再補上。團隊曾發現各家餐廳招募人力都還採取在門口貼公告的方式，可能因為餐飲人員流動性高，如果用人力銀行招募比較划不來，牽涉的原因很複雜。現在愛食記平台上就有餐廳頁面，未來考慮新增招募資訊，會多問一些餐廳的想法再決定。

停課不停學 生產力App首推免費版提升專注力

隨著政府宣布各級學校停課至暑假，由台灣開發者創立的時刻科技公司決定以7年來採取付費模式的App「Forest專注森林」為基礎，推出特別版App免費提供給大眾使用，幫助學生在家也能提升學習專注力。

「Forest專注森林」融合種樹、計時等遊戲化元素，使用者只要成功專注一段時間不滑手機，就能在App培育一株虛擬小樹苗，甚至可以培育一整片森林。使用者可以花費在App獲得的虛擬金幣，於世界各地種下真樹，截至目前為止已種下超過100萬棵真樹。

「Forest專注森林 – 停課不停學特別版」目前僅可在台灣區的App商城下載，預計免費開放至今年9月30 日，視疫情狀況可能縮短或延長服務。時刻科技共同創辦人暨產品經理鄭婷予接受中央社電訪指出，特別版App開發約2週，於6月10日正式上線，到6月底為止在iOS和Android平台合計下載近1萬次。

儘管推出免費版App可能影響付費版的使用意願，但鄭婷予認為，台灣是團隊成員居住地，也是公司的人才庫，身為台灣開發者，理應回饋社會大眾。

她更提到，本土疫情爆發後，公司採取遠端辦公，其實有蠻多好處，例如可以節省通勤時間，也有員工認為在家上班更能專注；缺點是少了工作之外的人際連結，現在比較擔心員工的歸屬感下降。

事實上，在本土疫情升溫前，時刻科技員工每個月都可以自選2天在家上班，方便員工更彈性安排作息。鄭婷予說，現在發現遠端並未影響工作效率太多，在疫情後會考慮增加員工遠端上班的時間。

計程車外送蔬果 叫車App攜手生鮮平台

民眾在家防疫，不想天天叫外賣，也不願冒著染疫風險到大賣場採購。為此，網路叫車服務LINE TAXI攜手生鮮平台與店家，在雙北地區提供宅配到府服務，可外送蔬菜箱、水果箱、肉品組合與甜點，把計程車變成「物流車」。

只要下載LINE TAXI完成註冊並綁定付款方式，就能在「安心快送」頁面下單。若民眾裝置已經安裝LINE 應用程式，可直接開啟LINE App「主頁」的「服務」標籤，找到LINE TAXI選項，完成註冊後會進入地圖頁面，點擊「安心快送」即可訂購。（編輯：黃國倫）1100712