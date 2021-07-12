行政院發言人羅秉成今日召開記者會證實，台積電、永齡基金會向香港復星公司採購合計1千萬劑BNT疫苗，並將捐贈給CDC。外界質疑向香港復星母公司上海復星的聲明「疫苗將贈予台灣地區疾病管制機構」，有矮化國格問題。羅秉成回應，那是他們的發布，跟我們政府無關。

針對媒體提問，昨日上海復星公告，這次的採購案是由上海復星的香港有限公司簽署，這是否是因法規問題才由香港公司簽署？而上海復星的公告指出，「疫苗將贈予台灣地區疾病管制機構」，「台灣地區」的稱呼是否矮化我國國格？合約當中如何稱呼台灣？是使用地區或中國台灣嗎？政府是否以台灣CDC名義參與簽約？

羅秉成回應，政府若簽署對外契約，一定是採正式官方名稱，不會發生有損國格的狀況，捐贈單位也沒有做這樣的事情。

羅秉成表示，這次是台積電、永齡基金會去採購，CDC並非採購當事人，而香港復星是上海復星的控股子公司，因此按照上海或地區的規定，上海復星要發布公告，這是他們的發布，跟我們政府無關。

羅秉成指出，但談判過程中，有無其他因素干擾，政府無從得知，也無從了解，也不加以猜測或隱射，能夠引進BNT疫苗是大家共同追求的目標。若是CDC自己簽署的合約，一定是用官方名稱。