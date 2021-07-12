(摘自蘇偉碩臉書)

永齡基金會創辦人郭台銘總算買到BNT疫苗，但疫苗最快9月底才能進來，趕不上開學。一直在為BNT疫苗請命的醫師蘇偉碩，12日在臉書上以「只為了她一個人的面子，孩子們要再多等28天」為題發文表示，如果不是因為總統蔡英文為了抹去「復必泰」3個字而額外拖延，原本最快8月底這批疫苗就可以從德國直接空運來台。蘇偉碩怒斥：「天底下這麼黑心的政治領袖，真的不多了！」最後並下了「必要時再圍官邸」的標籤。

蘇偉碩轉貼他所屬的「高雄民間防疫聯盟」臉書，反萊豬三劍客之一的王文心博士詳細爬梳蔡英文為了改標籤，以便在疫苗進口時將全部功勞攬在自己身上，卻讓BNT疫苗的進口時間額外拖延將近28天，擋住9月初孩子們安心開學的希望。

高雄民間防疫聯盟表示，苦苦等了7周，郭董昨晚透過臉書向大家宣布完成輝瑞BNT的採購合約，「但我們還高興不起來，據報導因為疫苗是逐批生產，光是生產後需靜置、抽樣和檢驗，約需6到8周，最樂觀的預估是9到10月才能進入市場，甚至改標籤的製程需要特定廠商和膠水，也要4周左右，所以我們的孩子能否在9月初打到第一劑BNT疫苗，還在未定之天？」

聯盟表示，郭董和台積電5月23日提出捐贈意願，6月1日送件，蔡政府花了18天才正式授權。「人命關天！到今天已經死亡740人，疫苗的保護力都有7成以上，至少有500多人是不用死的。」若BNT能在6月初就完成採購合約，8月底進入台灣市場，是不是學子就有機會在9月上旬打到第1劑？

聯盟引述新聞表示，原本可以在7月7日或8日就完成正式簽約，但是又被台灣政府拖延了3到4天，「如果沒有蘇偉碩醫師和陳致曉教授發起繞行官邸的『要求蔡英文給我疫苗』行動，是不是7月11日也無法完成合約呢？」因此只要一天疫苗不進來，聯盟仍要繼續施壓政府，「為了我們所愛的人，為了那些枉死的國人，未打到疫苗之前，我們會持續捍衛的行動。」