國內疫苗陸續開打，鄉鎮無論是施打造冊、發放疫苗通知單等，一線鄰長都扮演重要角色，鄰長每天接觸社區內不下百人，每天暴露在危險之中，重點還沒有薪水。(吳建輝攝)

市價149元的高檔防護面罩，要送給一線辛苦的村里鄰長。(吳建輝攝)

國內疫苗陸續開打，鄉鎮無論是施打造冊、發放疫苗通知單等，一線鄰長都扮演重要角色，鄰長每天接觸社區內不下百人，每天暴露在危險之中，重點還沒有薪水，彰化縣議員曹嘉豪就送了超過千個百元高檔防護面罩給鄰長，讓他們宛如披上防護罩，繼續守護所有民眾健康。

以員林市來講就有806位鄰長，每位鄰長都是無給職，平時負責縣府、公所的政令文宣發放，疫期期間還要協助造冊，疫苗開打還要挨家挨戶拜訪，發放疫苗施打通知單，大小鄰別從50家戶到200家戶左右，每天所接觸的人數更超過百人。

曹嘉豪表示，鄰長是地方最基層民眾的守護者，政令宣導、村里育樂、協助社會救助、福利，兵役通知，選務工作，還有村里長、公所交辦事務，工作包羅萬象，重點是無給職的工作，還不能挑工作，默默為村里付出，背後的辛苦並非ㄧ般人所能體會。

曹嘉豪說，縣內疫苗施打持續在進行當中，一線鄰里長除了需要疫苗的保護，個人的衛生健康管理同樣十分重要，因此號召地方企業捐贈超過千個高檔的防護面罩，市價大概在150元左右，希望給一線的鄰里長最好的保護。

員林市長游振雄說，鄰長每天奔波在鄰里社區內，沒有薪水無怨無悔地為民眾付出，不管颳風下雨或頂著烈日，都會將目前民眾最想要的疫苗接種通知單送到民眾手上，感謝曹嘉豪議員、源益鞋模廠李董事長捐贈，在疫情期間體認我們一線鄰里長的辛苦，送上防護面罩，為鄰里長提供更好的保護。