新竹縣家畜疾病防治所收容犬貓的空間不足，硬體設備也老舊。（羅浚濱攝）

新竹縣動物保護教育園區改建完成後的示意圖。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府斥資7600萬元的「新竹縣動物保護教育園區改建工程」，12日由縣長楊文科等人進行開工動土儀式，將拆除老舊動物收容所，改建為友善符合動物福利的新式收容所，預定年8月完工後，犬貓收容量將可從現有100隻擴增至200隻。

縣府農業處長范萬釗表示，新竹縣動物保護教育園區改建期間，收容所內的部分犬隻將收容於臨時收容區，其他開放民間代養，目前約有40隻犬由縣內畜牧場代養，希望符合資格有能力的民眾能協助代養，使工程能順利進行。

新竹縣動保園區動物收容所設計有，新式收容欄舍、結合運動區、戶外區、飼養區並有適合犬隻習性的小型群養區，將可大幅提升收容動物的數量。楊文科期望透過動物收容所重新改建後，能為毛小孩更快找到溫暖舒適的家。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇說明，動物收容所基地面積1163平方公尺，總樓地板面積約1908平方公尺，另設有互動廣場，結合動物運動場及相關設施，提高人犬互動，讓民眾來參觀時提高認養率。

此外，新增病房及手術房，可提高收容所內犬貓的醫療品質，加強絕育，而全新RC結構建物、隔音設施及搭配綠植栽，可將噪音減少到最低，解決收容所遭鄰居嫌惡問題。

彭正宇說，該所長期以來致力於動物保護工作，但收容所空間不足，硬體設備也老舊，經積極爭取中央補助進行改建後，可望提升流浪動物收容、絕育、救援醫療及認養品質，同時也對成為動物保護相關生命教育推展的場域，為竹縣動物保護工作展開新的一頁。