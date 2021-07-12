民眾黨立委高虹安。(取自高虹安臉書)

上海復星昨(11日)晚間宣布向台積電與鴻海永齡基金會出售1000萬劑BNT疫苗，行政院發言人羅秉成今(12日)也召開記者會證實，已完成台積電、永齡基金會各捐贈5百萬劑BNT疫苗契約簽署。民眾黨立委高虹安今指出，「可不可能，不是問題，而是行動！」業界做事一向是效率至上，很感謝他們以台灣人民的安危為己任，摒除萬難。

關於採購BNT疫苗一事，高虹安在臉書提到，從5月23日開始提方案到後續與政府和各方溝通都是快馬加鞭，終使1000萬劑的國際認證疫苗採購成為可能，並增加台灣可施打的疫苗多樣性，即便近兩個月以來，引發了諸多社會討論，「永齡及鴻海沒有陷入口水戰中，始終默默耕耘，也帶動了護國神山台積電的參與，讓複雜且需要高度謹慎的疫苗採購談判，有了一個最好的階段性成果」。

高虹安直言，台積電和鴻海永齡這次發揮了過往的國際商業談判經驗，用商業行為邏輯避開可能有的政治干擾及敏感議題，用經濟為民生服務，真正體現了成功的人找方法，後續仍有許多工作需繼續努力，進貨時程還是個不可控因素，希望一切進展順利，民間與政府攜手合作，使台灣民眾能盡快施打到疫苗，朝群體免疫的方向前進。

另外，羅秉成說，疫苗進來後，政府會負責後續作業，若本專案、慈濟專案等計畫能順利執行，預計年底前會有一定BNT疫苗數量可運用，此外，政府除原本購買的莫德納疫苗外，也會再加購一定數量莫德納疫苗，明後年也會購買至少1500萬劑次世代的莫德納疫苗，目前都已在進行相關程序。