經與部落居民溝通後，林務局嘉義林管處轄內的特富野古道只開放特富野古道自忠端入口，且至步道3.7K就需折返。（取自嘉義林管處網站／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山鄉代表會副主席汪之龍在臉書進行民調，有465人留言表態，多達95.1％民眾不贊成部落步道、涼亭開放。（阿里山國家風景區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

13日起微解封，擔心出遊潮造成破口，嘉義縣阿里山鄉代會副主席汪之龍透過網路民調，發現有高達95.1％鄒族民眾反對部落步道、涼亭開放，直指一面倒的民調突顯原鄉的擔憂，希望各界能聽到原民心聲，不要一微解封就往山上跑。

因應中央流行疫情指揮中心明起的適度鬆綁措施，阿里山國家風景區管理處和林務局嘉義林管處有條件開放轄內部分步道，但對於須經由部落進出的步道25條，阿管處暫不開放，林管處也只開放特富野古道自忠端入口，且至步道3.7K就需折返。

為了解多數民意，汪之龍團隊前兩天在臉書辦民調，詢問大家對部落步道、涼亭開放看法，465人留言表態，有多達95.1％不贊成開放，僅4.9％贊成，比例相當懸殊。

阿里山鄉長杜力泉說，居民自發排班在部落主要出入口設檢疫站，靠自發人力替族人把關，最近假日山區遊客漸增，讓大家非常擔心，所以更堅持步道不能任意開放。

阿管處副處長陳榮欽說，13日起有條件開放轄內部分步道47條、公廁54處、停車空間44處、遊客中心3處，但25條會通過部落的步道仍管制未開放，因本質還是三級警戒，遊客硬闖步道會依相關規範辦理。

嘉義林管處副處長李定忠說，林管處轄下33條自然步道及5條林道均開放，惟特富野古道為減少對部落居民干擾，與部落討論後，僅開放自忠端入口至步道3.7K段，未來如部落與社區反應要求限制遊客進入特定場域，並經地方政府依傳染病防治法規定將該場域發布為公告管制區域，林管處將配合管制。