永齡基金會與台積電，和上海復星醫藥簽訂BNT疫苗採購協議，資深媒體人陳文茜今天表示，當BNT陸續進入台灣時，請永遠記得，那是三大慈悲機構，用了多少心血，吞下多少委屈，各付出近60億，挽救台灣人民生命的心意。「請記得他們想救的是全體台灣，不只是部分人士」。

陳文茜今天在臉書感謝鴻海創辦人郭台銘、慈濟、台積電，「在台灣最痛苦的時候伸出援手」。她稱讚台灣負責談判的郭台銘代表永齡基金會和台積電，「既全力以赴又如此低調」，協調BNT的慈濟基金會也是忍住所有的心念，只定一心：救命最重要！

陳文茜表示，他們的為善不欲人知，在過去這令人沮喪傷心的兩個月，島嶼終於有了天光。「我感恩敬佩之外，心情的複雜，難以形容」。

她說，當BNT陸續進入台灣時，請永遠記得，那是三大慈悲機構，尤其慈濟基金會及永齡基金會，包括台積電，用了多少心血，吞下多少委屈，各付出近60億，挽救台灣人民生命的心意。「請記得他們想救的是全體台灣，不只是部分人士。請牢牢記得他們的無私，他們的奉獻」。

陳文茜喊話，一人先打一劑，建立科學防疫網，無論AZ丶Moderna或是BNT ，一針免疫力可持續46周(AZ)，及24個禮拜（半年，BNT及Moderna)。第一劑防護力即可達到70-82％，並且降低病毒傳染給別人約70％。只有全台12歲以上人口至少打一針，台灣才能群體免疫。「一人一劑，全島一命。」

她也呼籲第二劑，先留給醫護、脆弱化療免疫低下的病患：以及免疫低下的80歲老人。台灣政府共採購1970萬，加上美日捐贈約530萬，以及三大慈善機構1500萬：共4000萬疫苗，台灣明年幾乎每個人都可以有第二劑的機會：「防疫力還在，而且降低副作用」。