1千萬劑BNT疫苗即將來台，加以美股上周五強勁反彈，台股今(12日)開高震盪，台積電開盤即上漲11元，盤中一度漲逾280點，試圖挑戰萬八大關，長榮、陽明、中鋼盤中一度翻黑，大盤指數漲幅也跟著收斂，終場加權指數以17814.33點作收，上漲152.85點，成交值5540億元。

台積電今發重訊表示已完成疫苗採購簽約，將捐贈500萬劑BNT疫苗給衛福部防疫使用，6月營收創新高，激勵開盤即上漲11元，以595元開出後，一度來到597元，10點30分過後漲勢一度收斂來到590元，同樣營收傳佳績的聯電盤中高點來到54.3元，晶圓代工大哥、二哥漲幅都有超過2%，聯發科也開高走高，股王矽力-KY盤中股價再創4125元新天價。

鋼鐵、航運族群今都開高，類股指數漲逾4%，萬海6月營收續創新高，早盤股價曾強攻漲停302.5元，隨即有賣壓湧現，原本開高的長榮10點40分後也翻黑，低點來到174.5元，下跌12.5元，跌逾6%，陽明盤中也一度翻黑，下跌8.5元至187元，午盤後奮力翻回平盤之上，面臨200元整數保衛戰，運輸類股指數也一度翻黑。

與疫苗有關的高端疫苗、聯亞藥也都開低，聯亞藥盤中低點來到145元，相較於登錄興櫃時高點曾來到300元，幾乎已腰斬，高端低點則見到230元，跌逾3%。