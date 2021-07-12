中國大陸外交部長王毅11日在北京出席慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年招待會。他致詞時表示，中俄共同捍衛兩國核心利益，及維護兩國周邊安全穩定，把「不是盟友、勝似盟友」的新時代中俄全面戰略協作夥伴關係不斷推向新高。

王毅表示，大陸國家主席習近平與俄國總統普京一致決定發表聯合聲明，正式宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延期，既是對《條約》歷史意義和現實價值的充分肯定，也是對《條約》精神和原則的矢志堅守，更是對中俄關系奮進新時代的動員號令。

王毅稱，過去20年，在《條約》指引下，中俄關係經受住各種風險挑戰，在國際風雲激蕩變幻中篤定前行。他又指，這20年來，雙方共同反對霸權主義、強權政治等錯誤行徑，充分履行國際義務，大力弘揚多邊主義，展現大國應有責任擔當。

王毅表示，當前，百年變局與世紀疫情相互交織，世界進入動蕩變革期，冷戰思維、霸權主義、強權政治等早已被掃進歷史垃圾堆的陳舊思維又在死灰覆燃、蠢蠢欲動。

他說，中俄要進一步加強戰略協作，堅定打造維護世界和平安全的強大支柱，高舉多邊主義旗幟，反對霸權主義和強權政治，抵制「新冷戰」和集團對抗。

俄羅斯駐中國大使傑尼索夫表示，雙方恪守條約精神，促進各領域合作取得豐碩成果，特別是面對新冠肺炎疫情衝擊和世界風雲變幻，俄中合作展現了強大穩定性和堅韌性。