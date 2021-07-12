北市信義區上周爆11例確診，僅次於萬華區30例，市府坦承有分租套房家戶感染。議員許淑華痛批，這些確診是在虎林專案後發生，起先租屋族剛感染，是被排除在熱區篩檢專案外的對象，經民代爭取才開放沒當地戶籍才可篩檢，北市目前有20萬名租屋族，市府應通知熱區的租屋族前往醫院篩檢，別再只做半套。

許淑華表示，信義區上周有11例確診，家庭群聚共3起，其中一起是有3人，另外2起都是租屋而居的，分別有2人，所以總共是7人家戶感染，而租屋族感染剛開始，是被排除在熱區篩檢專案的對象外，後來經爭取才開放讓沒當地戶籍者可篩檢，也才發現確診，並立即匡列室友跟家人，這樣的情況，市府不對外說清楚讓民眾了解，只不斷說都在掌握中。

「北市租屋族有20萬戶，不能成為防疫破口！」許淑華建議，市府應盡速透過民政或警政系統，掌握熱區中的租屋族，或與電信業者合作，針對經常出入熱區的民眾發送簡訊，可到7大醫院去篩檢，以確保有社區型PCR採檢時不會遺漏，也更能即時找出社區潛在確診者、阻斷隱形傳播鍊。

許淑華說，市府也應即時公布確診者清楚的足跡，不要只做半套，要搭配足跡資訊，幫助市民更快速判斷自己是否需要篩檢，讓風險高的人去篩檢，才能彰顯篩檢站設立的價值，也讓篩檢能量更有效率的運用，不要搞到最後卻抓不出潛在確診者。

另外，距離虎林市場僅1公里的永利市場，11日也發生1名菜販確診，市場緊急封市3天大清消，並對50人進行造冊篩檢，但當地的信義區敦厚里長方聰杰則質疑，市府沒即時讓里長知道。市府則回應，後續都有疫調、匡列、隔離確診者，不需要太擔心。