有心房顫動的問題的87歲陳姓老翁，突然中風後左側肢體無力癱瘓，緊急送到中醫大新竹附設醫院急診，經檢查確診為腦部大血管阻塞性中風，神經內科主任陳睿正和放射科醫師李喬華馬上決定使用「bi-plane雙向數位血管Ｘ光機」進行動脈取栓術，順利取栓搶救成功。

陳睿正表示，目前正值疫情三警戒期間，中醫大新竹附醫為把握病患黃金救援時間，在準備手術之前，病患都會先行採檢PCR，並且很快知道採檢結果是陰性還是陽性，確保醫病雙方都有完整的保護。

陳睿正並說，陳翁送到急診室檢查，確診是腦部大血管阻塞性中風後，院方在防護完備的情況下，首次啟用新進的「bi-plane雙向數位血管X光機」設備，由李喬華醫師進行手術，順利將陳翁堵塞的腦血管打通，陳翁經過約3週住院治療，目前已經順利出院。

李喬華指出，雙向數位血管X光機比單向X光機具有更多功能，在執行動脈內取栓術，可更加精準快速安全，還可執行腦血流流速偵測，3D血管成像，施作腦內動脈瘤栓塞，與腦內支架、血流導向裝置置放等治療，不像常規使用的腦部電腦斷層，需要多次迴轉掃描才能獲得立體影像，能真正減少病人術前術後移動檢查的不便，達到時效與安全。