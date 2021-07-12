現代人工作繁忙，三餐幾乎靠外食解決，但一不小心恐吃進過量的「鈉」，造成身體負擔。營養師高敏敏表示，有些食物即使吃起來不鹹，但鈉含量卻很高，就連一條鮮奶吐司也有高達1102mg的鈉，若身體出現4大警訊，就代表攝取鈉超標。

高敏敏日前於個人臉書粉專《高敏敏 營養師》指出，鈉是人體必需的元素之一，適當的攝取可幫助維持體內電解質平衡、神經傳導，使肌肉正常收縮與放鬆，衛福部建議，每人每日所攝取的鈉含量不宜超過2400mg，相當於6g的鹽。

高敏敏表示，有些食物即便吃起來不鹹，鈉含量卻很高，攝取過量的鈉，恐對健康造成傷害，其中以容易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者要特別注意。至於要如何判別鈉含量攝取過多？高敏敏說，若出現水腫、口乾舌燥、頭痛昏沉等，都是身體發出的警訊，提醒可能吃太鹹。

高敏敏也分享14種鈉含量高的食物，其中酸菜白肉鍋以5540mg的鈉含量，榮登第一名；第二名為鐵板烏龍麵2516mg，第三名則是鍋燒意麵2391mg，高敏敏說，火鍋、泡麵及拉麵等湯頭淺嚐即可，不宜過多。

高敏敏分享14種鈉含量爆表的食物，其中以鮮奶吐司最令人意外。（圖／翻攝自高敏敏臉書粉專）

最令人意外的是，一條鮮奶吐司的鈉含量竟高達1102mg，另外，小小一顆鹹鴨蛋也有991mg的鈉，含量值快破千，直接超過每日攝取的1/3，高敏敏建議，平常少吃加工品、減少醬料使用，養成好的飲食習慣，才不會成為「鈉」美人。