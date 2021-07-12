台積電、永齡基金會宣布順利洽購德國原廠BNT疫苗1000萬劑捐贈政府，建立企業購買疫苗捐贈的範例，行政院政委羅秉成今日表示，由指揮中心（CDC）負責專案輸入核准和取得緊急授權（EUA），給予原廠免責條款，並成立採購契約與捐贈契約，兩件多方契約分別訂立、同時生效。

由於德國BNT疫苗在亞洲的代理權是上海復星集團，而國際藥廠為避免咎責，疫苗只賣給政府，因此如何協調簽約？我方以什麼名義參與簽約？如何給予緊急授權？都是台積電、永齡基金會與德國洽購BNT疫苗時的重要關鍵。

羅秉成表示，台積電、永齡基金會委託冷鏈公司裕利向香港復星公司購買，由原廠提出證明，並由原廠製造、直送台灣，台灣則由CDC負責專案輸入核准與取得EUA、免責條款。

兩單位分別成立採購契約和捐贈契約，羅秉成指出，在採購契約上給予捐贈方彈性，政府規定事項在捐贈契約中處理，7月9日簽署兩份多方契約的共識，達成契約定稿與簽署程序。BNT於7月11日下午4點完成簽署，7月12日晚上9點30分，將捐贈契約提交，CDC連夜審核，晚間11點完成簽署程序，通知兩捐贈單位，今日上午7點依法發布重訊。

羅秉成指出，台積電、永齡基金會全力奉獻、專案工作小組全力投入，建立公私協力、共同作業的合作模式，才能在短短半個月達成此項關鍵性重要進展。這次疫苗採購捐贈，完全符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣等三原則共識與期待，且是全部無償捐贈政府，由中央統籌運用，政府再次對兩捐贈單位出錢出力、專案工作小組夜以繼日、堅持不懈的敬業精神，表達謝意。