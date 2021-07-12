慧智(6615)今日除息，開盤參考價為49.2元，每股配息1.4元，雖然Q2營收創單季新高，試管嬰兒擴大補助政策上路，胚胎染色體篩檢產品將受惠，但今日空方占上風，股價持平開出後，壓在平盤下方整理，呈現貼息的窘境。

慧智基因6月合併營收為4527萬元，第2季合併營收1.33億元，創下單季歷史新高，上半年合併營收達2.58億元，較去年同期增長6.46%。慧智基因總經理洪加政表示，近期試管嬰兒擴大補助政策正式上路，人工生殖相關檢測需求看升，今年初推出的非侵入性胚胎著床前染色體篩檢(niPGS)銷售可望受惠。

為解決少子化問題，擴大不孕症治療(試管嬰兒)補助方案於本月1日正式上路，預計每年將有2.3~2.8萬對夫妻受益，而根據衛福部國健署公布的「人工生殖施行結果分析報告」顯示，人工生殖新生兒數已於2018年突破萬人，約占總新生兒的18分之一，試管嬰兒的需求在補助方案推出後將會進一步攀升。

現行法令規定實施人工生殖最多可植入四顆胚胎，但此次補助政策限制35歲以下孕婦僅可植入一顆胚胎，36~44歲的孕婦可植入兩顆胚胎，孕婦對於植入胚胎之健康狀況會更加重視。慧智基因總經理洪加政強調，試管嬰兒補助方案有針對年齡與植入胚胎數量進行限制，而胚胎著床前染色體篩檢可協助找出健康之胚胎細胞，提高試管嬰兒之成功率。近期相關產品和補助方案的詢問度相當熱絡，我們對於補助政策帶動人工生殖市場發展抱持樂觀的態度，也期待能進一步提高國內的生育率。